Cesenatico, una tettoia e un container per la nuova sede dei Vigili del Fuoco Volontari

A Cesenatico la Giunta ha approvato la delibera per la realizzazione di una nuova sede destinata ai Vigili del Fuoco Volontari in via Saffi dove è ospitato anche il Centro Operativo di Protezione Civile. Nei giorni scorsi è stato approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la realizzazione di una nuova tettoia e l’installazione di un container da 100 mq con un investimento totale di 230.000 euro.

L’edificio era stato colpito da un incendio nel febbraio 2023 con l’amministrazione comunale che aveva provveduto al ripristino degli immobili e all’allestimento di una tensostruttura con un investimento da 140.000 euro.

«Proseguiamo in questo percorso - spiegano il sindaco Gozzoli e l’assessore Gasperini - con la sede che era stata resa operativa poche settimane dopo il rogo di febbraio 2023 e che adesso troverà una sua nuova stabilità con la tettoia e un container all’avanguardia che verrà adattato alle esigenze del corpo. Il prossimo passo sarà approvare il progetto esecutivo, e poi potremo partire con le operazioni».