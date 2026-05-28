Cesenatico, una targa a ricordo delle vittime innocenti di mafia

Cesenatico
  • 28 maggio 2026
Cesenatico, una targa a ricordo delle vittime innocenti di mafia

Domenica scorsa a Cesenatico si è svolta l’inaugurazione della targa che è stata installata in ricordo di tutte le vittime innocenti di mafia nel giardino della “Libere Residenze”, gli alloggi ERP inaugurati ormai un anno fa e costruiti su un terreno confiscato alla criminalità organizzata nell’area dell’Ex Colonia Prealpi. Per l’occasione era presente l’assessore Emanuela Peduli insieme a Libera Cesenatico e Acer. Nella stessa serata si è svolto anche un momento di comunità con gli inquilini degli alloggi che hanno organizzato una cena conviviale coinvolgendo anche il vicinato.

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