Cesenatico, una parte del liceo Ferrari da settembre in via Saffi

Da settembre una piccola parte del liceo scientifico Ferrari «arriverà ad affacciarsi sul porto canale». Sono le parole del sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, che, in accordo con la provincia, ha predisposto il comodato d’uso di otto aule dell’edificio collocato in via Aurelio Saffi, nell’ex scuola elementare “2 agosto 1849”.
L’esigenza dell’istituto di reperire spazi non disponibili nella sede principale sarà colmata con una misura non del tutto nuova: già durante questo anno scolastico sono stati ospitati gli alunni della scuola media Arfelli, che grazie al termine dei lavori di miglioramento sismico, dal costo di 1.4 milioni di euro, potranno tornare in sede.
Il Presidente della provincia Enzo Lattuca la definisce una soluzione «capace di garantire a tutti spazi adeguati e funzionali, che intendiamo valorizzare e replicare d’intesa con altri comuni del territorio per dare risposte tempestive ai bisogni delle nostre scuole»