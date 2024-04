Cesenatico, una motonave da 350 posti tutta realizzata in legno - Gallery

“Delfino Verde Gt”, ancora pochi giorni al varo dal cantiere dei fratelli Foschi. Destinazione Golfo di Trieste. Una “opera d’arte” in legno grazie alle competenze dei maestri d’ascia di Cesenatico. Un “monumento” di robustezza ed esperienze non comuni. Motonavi passeggeri come queste, interamente in legno, è raro che se ne costruiscano altrove. Tanto che lo storico cantiere Foschi di Cesenatico è rimasto una perla rara a livello nazionale. Come è altrettanto raro trovare maestranze specializzate capaci di costruirle.

Il Delfino Verde Gt (gran turismo) che esce dal cantiere navale di via Caboto a Ponente è realizzato interamente in legno: sono stati utilizzati tre diversi tipi di mogano (Niangon, Sapelli, Kaya), il larice per i bagli di sostegno del ponte, il doussie per la coperta, l’iroco per ordinate e strutture, rivestito esternamente in compensato marino Sapelli. Lo scafo è lungo 30,82 meri per 7,23 di larghezza; dispone di 2 motori Scania da 900 cavalli. Dislocamento da barca vuota 60 tonnellate, a pieno carico con a bordo 350 passeggeri, più equipaggio, 100 tonnellate. Per fabbricare questa imbarcazioni sono occorsi 18 mesi di lavoro, durante i quali si sono dedicati interamente 4 maestri d’ascia. A questo va aggiunta l’attività degli impiantisti esterni: acciaisti, elettricisti, idraulici, installatori. L’imbarcazione è una commessa della compagnia di navigazione triestina “Delfino Verde Navigazione”. Coprirà il trasporto passeggeri dal capoluogo giuliano a Muggia. Una particolarità: a bordo della motonave gli escursionisti hanno a disposizione rastrelliere per imbarcare cento bici, fornite anche di attacchi usb per la ricarica di bici elettriche trasportate.

L’ultima nata dai Cantieri Fratelli Foschi di Cesenatico segue tutta una serie di grandi barche in legno. «Il problema è che siamo troppo pochi a costruire imbarcazioni del genere. La manodopera specializzata per questo mestiere è introvabile - spiega Andrea, con il fratello Ulisse l’anima di questo storico cantiere navale - Sarebbero servite 6/7 persone almeno, invece abbiamo dovuto fare di necessità virtù. Penso che siamo rimasti l’unico cantiere in Italia a costruire motonavi così grandi tutto legno e compensato marino». Mentre Ulisse si divide tra il dritto di pura e la plancia di comando, per rifinire gli ultimi dettagli, Adrea continua: «È la terza unità tutta in legno che facciamo per lo stesso armatore: nel 2006 il Delfino Verde As, nel 2018 il Deluxe e ora la versione Gran turismo. Nel 2011 abbiamo allestito una barca in vetroresina, il Delfino Verde Golg».