Cesenatico, una donazione e due targhe nel nome di Claudio Bazzocchi

A Cesenatico in Comune si è svolta questa mattina una piccola cerimonia in memoria di Claudio Bazzocchi, il dipendente comunale scomparso il 10 agosto 2024. Claudio era una presenza costante e benvoluta all’interno del Municipio e per tenere vivo il suo ricordo la famiglia ha effettuato la donazione di un defibrillatore installato nella zona di Ponente nei pressi del Circolo Tennis di via Magellano. Un gesto non solo simbolico ma anche importante per rendere Cesenatico sempre più cardiosicura. A coronamento del gesto sono state poste due targhe per ricordare Claudio: la prima in corrispondenza del defibrillatore, la seconda nel corridoio della sede comunale “A ricordo di Claudio Bazzocchi, Sempre Pace e bene sia”, la frase con cui salutava tutti ogni mattina.