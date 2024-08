Cesenatico, un telo da mare prende fuoco nella camera d’albergo: un poliziotto entra e spegne l’incendio

Domenica, una volante della Polizia di Cesenatico è intervenuta in un noto hotel sul viale Carducci, per un principio di incendio. In particolare uno dei nuovi agenti, appena assunti, ed inviati come rinforzo presso il Presidio estivo di Polizia, transitando in volante in quella via, si è avveduto che vi era del fumo che proveniva da uno dei balconi del primo piano della struttura ricettiva. Immediatamente l’equipaggio della volante ha fatto ingresso nell’hotel, prendendo contatti con gli ignari proprietari. Insieme a loro i poliziotti si sono precipitati al primo piano. La camera era vuota ed attraverso lo spazio lasciato libero dalla tapparella abbassata, gli agenti hanno notato che alcuni oggetti presenti sul balcone bruciavano. In particolare il fuoco aveva intaccato una sedia in plastica, che cominciava a sciogliersi ed un telo da mare, praticamente già completamente bruciato. Prontamente i poliziotti si sono prodigati per spegnere il fuoco gettandogli dell’acqua sopra, così facendo cessare l’incendio. Il pronto intervento degli agenti, ma soprattutto lo spirito di osservazione del neo agente di Polizia, che ha dimostrato di essersi calato nel nuovo ruolo della sua vita, ha impedito che un piccolo incidente potesse avere conseguenze ben più gravi. Proprio per la tempestiva azione dei poliziotti, non si è reso necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco ed i luoghi interessati dal principio di incendio sono stati immediatamente messi in sicurezza.