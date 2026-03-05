Cesenatico, un piano del verde da 630mila euro: ecco le aree interessate

A Cesenatico stanno per cominciare i lavori di manutenzione straordinaria previsto per il verde pubblico con un investimento da 630.000 euro: ad aggiudicarsi la gara d’appalto è stata la Deltambiente, Soocietà Cooperativa con sede a Ravenna che ha presentato un’offerta con un ribasso del 21%. I tecnici dell’azienda hanno già incontrato i tecnici comunali e sono partiti i primi sopralluoghi tecnici. A breve partiranno i lavori che saranno conclusi entro la stagione estiva e interesseranno i giardini al mare, Piazza delle Conserve e alcune vie e rotonde del territorio con particolare attenzione alle zone turistiche.