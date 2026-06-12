Cesenatico, un nuovo gommone per i volontari della Protezione Civile

Un nuovo mezzo per rafforzare le attività di prevenzione, monitoraggio e supporto operativo in mare lungo la costa dell’Emilia-Romagna. È il nuovo gommone Sar (Search and Rescue) varato oggi nel porto di Cesenatico e messo a disposizione del volontariato di Protezione civile impegnato in ambito marittimo. Sotto il coordinamento dell’Autorità marittima, potrà essere impiegato nelle attività di vigilanza dei litorali, ricerca e soccorso di persone e imbarcazioni in difficoltà e supporto nelle situazioni di emergenza.

L’imbarcazione entra a far parte della flotta di 14 gommoni in dotazione ai Coordinamenti provinciali di Protezione civile della Riviera ed è stata acquistata, insieme alle attrezzature tecniche necessarie al suo funzionamento, grazie a un investimento di 50mila euro finanziato attraverso le risorse del Piano operativo annuale 2025. A bordo possono trovare posto fino a 14 persone, compresi i cinque volontari dell’equipaggio.

Alla cerimonia di varo del nuovo gommone, la sottosegretaria alla presidenza della Regione Emilia-Romagna con delega alla Protezione civile, Manuela Rontini.

“Con questo nuovo mezzo rafforziamo ulteriormente la capacità operativa del sistema regionale di Protezione civile in ambito marittimo e mettiamo a disposizione delle volontarie e dei volontari uno strumento importante per svolgere con ancora maggiore efficacia le attività di prevenzione, monitoraggio e supporto alle operazioni di soccorso - sottolinea la sottosegretaria Rontini-. La nostra costa rappresenta un patrimonio ambientale, economico e turistico di straordinario valore e richiede attenzione costante, capacità di presidio e interventi tempestivi quando si verificano situazioni di criticità. Per questo continuiamo a investire in mezzi, formazione e competenze, rafforzando la collaborazione con l’Autorità marittima e con il volontariato organizzato. Un lavoro di squadra che contribuisce a garantire maggiore sicurezza per cittadine, cittadini e turisti e una più efficace tutela del litorale e dell’ambiente marino”.