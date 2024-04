Cesenatico, un maggio a tutto sport con beach volley, triathlon, Nove Colli e Spoartan Race

Cesenatico si sta preparando alla prossima stagione estiva e il mese di maggio che sta arrivando farà il pieno di grandi eventi sportivi con un esercito di atleti pronti a partecipare a tre gare di grande prestigio: dal 3 al 5 maggio sono in programma le AIBVC Club Series Finals di Beach Volley in Piazza Costa; sabato 11 e 12 maggio arriva per la prima edizione del Triathlon Challenge Cesenatico; domenica 19 maggio si corre la 53° edizione della Nove Colli; sabato 25 maggio e domenica 26 maggio torna la Spartan Race nel cuore del Parco di Levante e sul lungomare. Va ricordato che Triathlon Challenge e Spartan Race sono due eventi “nuovi” voluti dall’amministrazione proprio per aumentare le presenza turistiche all’inizio della stagione. Un maggio che si conferma dunque uno dei mesi più importanti per la città a livello sportivo con poi la grande attesa della città che si rivolgerà a domenica 30 giugno con la tappa del Tour de France che partirà da Cesenatico per arrivare fino a Bologna.

Beach volley

Da novembre a maggio 2024, AIBVC organizza le AIBVC CLUB SERIES by ASI (Campionato per Società dell’Associazione Italiana Beach Volley Club) con la formula delle gare tra Società di beach volley modello “Continental Cup”. Si gioca con la classica formula del 2 vs 2 e ogni squadra è composta da 4 a 6 atleti. Le serie e le categorie coinvolte quest’anno sono: Serie A maschile e femminile; Serie B maschile e femminile; l’Eccellenza maschile e femminile; l’Under 21 maschile e femminile; l’Over 45 maschile e l’Over 35 femminile. Le squadre in testa alle classifiche generali disputeranno le finali di Cesenatico dal 3 al 5 maggio 2024 nell’Arena Beach di Piazza Costa.

Triathlon Challenge

Challenge Cesenatico è il triathlon di media distanza che fa parte del prestigioso circuito Challenge Family, che comprende più di 40 competizioni in 27 paesi del mondo, coinvolgendo più di 90.000 atleti. Un grande evento sportivo, ma non solo. La manifestazione va oltre, ospitando un lungo fine settimana di sport: una festa per atleti, famiglie e il pubblico. L’evento principale è il triathlon Half Distance, che prevede una frazione di nuoto di 1,9 km, una frazione ciclistica di 90 km che si snoderà tra le colline dell’entroterra e una frazione running di 21 km sul lungomare di Cesenatico gremito di spettatori. Il weekend di gara include anche la competizione Swim-Bike (1,9k m swim | 90km bike), il Triathlon Sprint (750 m swim | 20 km bike | 5 km run) e il Duathlon Junior per atleti tra i 6 e i 19 anni. È una gara unica, perché unico è il territorio che la ospita, con le sue numerose attrattive: gli atleti non solo potranno nuotare nelle acque calme del Mare Adriatico, percorrere in bici strade panoramiche e correre sul lungomare. La gara è alla sua prima edizione cesenaticense.

La Nove Colli

La Nove Colli a Cesenatico non ha bisogno di grandi presentazioni e con la sua 53° edizione torna a percorrere le strade tradizionali dopo le modifiche al percorso dello scorso anno a causa dell'alluvione. L'offerta della granfondo più antica si amplia e oltre ai tracciati tradizionali, rimane la bella novità de laltro percorso, una soluzione più blanda per i cicloturisti che vogliono affrontare una giornata con meno fatica. Da segnalare anche l'aggiunta di un percorso gravel, novità assoluta, alla scoperta del territorio e grande occasione per tutti gli appassionati di questa specialità.

La Spartan Race

La “Spartan Race” è la corsa ad ostacoli più famosa ed importante al mondo. L'evento internazionale si svolge all'interno del Parco di Levante e sul lungomare dove verranno preparati ed allestiti i percorsi delle competizioni in programma.

Previste 3 tipologie diverse di gare: la Corsa Super, su un tracciato di 10 km con oltre 25 ostacoli da superare, la Corsa Sprint, adatta a tutti gli atleti, su un percorso di 5km con 20 ostacoli, e la Corsa Kids, gara ludico-sportiva riservata a bambini e ragazzi di età compresa tra i 4 e 15 anni, su un percorso ridotto con un numero inferiore di ostacoli. Nella serata di sabato 25 maggio è prevista anche una corsa sprint open in notturna, ancora più spettacolare.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli e dell'assessore Gaia Morara

«Il maggio che sta per arrivare sarà un mese speciale per Cesenatico, l'inizio della stagione estiva e la città in festa per i tantissimi eventi in programma. Quello del 2024 dovrà essere un maggio ancora più bello a un anno dall'alluvione da cui la Romagna si è rialzata ancora più forte di prima. Scaldiamo i motori perché poi avremo l'appuntamento storico del Tour de France e domenica 30 giugno avremo - davvero, e non tanto per dire - gli occhi del mondo su di noi», il commento del sindaco Matteo Gozzoli.

«Davanti a noi abbiamo un maggio che rappresenta bene l'idea di turismo sportivo di Cesenatico: una novità assoluta come il Challenge, la tradizione della Nove Colli e del Beach Volley e la Spartan Race che rappresenta qualcosa di nuovo che però ormai abbiamo messo a sistema. Con questi tre grandi eventi abbracciamo un ampio target di pubblico e contiamo di accogliere a Cesenatico - solo di iscritti alle gare - oltre 10 mila persone. Allarghiamo poi la lente e pensiamo a famiglie, amici e accompagnatori. Siamo molto contenti e orgogliosi del percorso che ci ha portato a questo», le parole dell'assessore Gaia Morara.