Cesenatico, un’auto in fiamme blocca l’ambulanza e i soccorsi a un’anziana a Borella

Domenica sera due emergenze hanno in contemporanea messo alla prova le capacità coordinative delle forze di soccorso. Intorno alle 18 una piccola traversa sterrata della via Cesenatico, presso Borella, diventava in teatro di un incendio e di un’emergenza medica. La causa scatenante, secondo i residenti, sarebbe stata una perdita di benzina su un campo di stoppie: due ragazzi, proprietari del terreno, vi stavano guidando la loro vecchia Mercedes, forse per divertimento. Una volta notato il principio di incendio avrebbero prontamente messo l’automobile in sicurezza sulla stradina di campagna adiacente, per poi chiamare i vigili. Un gesto dettato dalla necessità che ha però innescato un serio effetto domino: senza saperlo, i proprietari avevano appena bloccato con un’auto in fiamme l’unica via d’accesso all’abitazione di un’anziana signora, caduta in casa pochi istanti dopo e in attesa dell’ambulanza. Dopo 45 minuti di tentativi di accesso del personale medico i vigili del fuoco hanno preso l’iniziativa: la donna è stata trasportata sulla vettura con una barella. La signora, cosciente, è stata ricoverata all’ospedale Bufalini in condizioni non aggravate. Coinvolti nei soccorsi due autobotti, la guardia boschiva dei vigili del fuoco, il radio soccorso di Cesenatico, un’ambulanza e un’automedica.