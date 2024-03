Cesenatico, ubriaco fradicio e sotto effetto di farmaci, crea scompiglio in un locale e viene arrestato: “Ma io non ricordo nulla”

Ha passato una notte da recluso dopo aver molestato dipendenti e clienti di un locale ed aver reagito ai controlli dei Carabinieri che intendevano identificarlo ed allontanarlo. Non ricorda nemmeno l’accaduto perché il suo stato di alterazione, stando alle prime ricostruzioni emerse in aula, non era indotto “solo” da un eccesso di alcol ingerito. Lui, 50enne senza alcun tipo di precedenti, stava “facendo serata” e bevendo in un locale, ma prima di uscire di casa aveva assunto dei farmaci che gli hanno creato una reazione micidiale: provocandogli un’alterazione tale da non rendersi neppure conto di quanto stava accadendo. Di certo F.L., dopo una notte in cella di sicurezza, al gip che ne ha convalidato le manette ha spiegato di non ricordare nulla. È stata disposta la sua immediata liberazione in attesa del rito direttissimo per resistenza e oltraggio che si terrà nelle prossime settimane.