Cesenatico, ubriaco e contromano si schianta in monopattino: è gravissimo

Incidente gravissimo nella tarda serata di sabato a Villamarina. Completamente ubriaco un uomo in monopattino affronta una strada contromano e si schianta poco prima di mezzanotte contro una automobile che stava immettendosi nella strada, con il guidatore che prestava logicamente attenzione dalla parte dove poteva arrivare il traffico.

Dopo l’impatto l’uomo in monopattino ha terminato la sua corsa sbattendo violentemente contro un palo al bordo della strada, che era via Aristotele.

Il rumeno classe 1987 ha riportato un trauma cranico: dopo essere stato stabilizzato sul posto dai sanitari del 118 accorsi con l’ambulanza e con l’auto medicalizzata, è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Bufalini di Cesena, da dove poi è stato ricoverato nel reparto di terapia intensiva con un trauma cranico e in condizioni gravissime.

Per i rilievi di legge è stata chiamata la polizia locale che ha richiesto gli accertamenti sull’utilizzo di alcol e droghe. E pare che l’uomo avesse poco dopo l’incidente un tasso alcolemico altissimo, pari a 2,70 grammi di alcol per litro di sangue, quando il limite di legge è di 0,50.

Secondo le prime ricostruzioni dell’incidente, il rumeno 37enne stava sopraggiungendo contromano, con il monopattino di proprietà non provvisto di luci e anche senza il catarifrangente obbligatorio.

Inoltre non risulta abbia parenti in Italia e la polizia locale cesenaticense è riuscita non senza difficoltà a trovare una sorella in Romania, la quale si è messa in viaggio per l’Italia viste le condizioni gravissime del fratello.