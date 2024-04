Cesenatico, tutto pronto per Azzurro come il pesce

Tutto pronto per Azzurro come il Pesce per il ponte del 25 Aprile. Torna la storica rassegna gastronomica con la quasi totalità di pesce nostrano dell’Adriatico dalla cena di mercoledì 24 alla cena di domenica 28 aprile. Dopo l’alice e la cozza, quest’anno protagonista sarà la vongola.

Nella zona dello Squero, sull’asta di Ponente del porto canale, si troverà lo stand gastronomico dell’associazione Tra il Cielo e il Mare, mentre in via Leonardo da Vinci si potranno assaggiare i piatti dell’associazione “Pescatori a casa vostra”. Altro punto il cortile del Museo della Marineria con lo stand dei volontari Amici della Ccils. In via Anita Garibaldi troveranno spazio gli stand delle Associazioni Ristoratori Cesenatico con gli chef di Arte Confcommercio e di Arice Confesercenti.

A Ponente appuntamenti organizzati in zona Squero dall’associazione Tra il Cielo e il Mare: mercoledì 24 alle 19,30 cena di pesce per sostenere le attività dell’associazione Giovanni Bissoni, in favore del Servizio Sanitario Nazionale (info e prenotazioni 329 2143050). Lungo la banchina dello Squero, per tutta la durata della sagra, l’associazione Pescatori in Pensione di Cesenatico allestirà la mostra fotografica e un’esposizione di attrezzature da pesca con dimostrazioni di come siripara una rete da pesca. Il Centro Studi Calisesi – Museo dei Pescatori organizza due percorsi per scoprire il mondo della pesca giovedì 25 e sabato 27, dalle 10,30 alle 12. Info e prenotazioni 324 6671700. Per chi volesse immergersi nella vita dei pescatori di ieri e di oggi, il Centro Studi Calisesi rimarrà aperto tutti i giorni della sagra (10-12 , 15-18). In piazza Pisacane i pescatori del Consorzio Vongolari Cogemo spiegheranno tutto sulla vongola e altri prodotti ittici, con un assaggio di vongole alla marinara. Al Centro ricerche marine si parlerà di “Pesce e Acquacoltura, collaborazione e comunicazione per un futuro sostenibile”.

Una novità è la Caccia al timbro Azzurro. Tutti i giorni, dalle 10 alle 18, si potrà ritirare la “tessera timbro Azzurro” nel punto informativo Iat, all’inizio di corso Garibaldi. La tessera, dopo essere stata completata con tre timbri e riportata al punto informativo, darà diritto a un gadget per i più piccoli, un ingresso gratuito per tutta la famiglia al Museo della Marineria e un buono sconto di 5 euro (su una spesa minima di 25 euro) da utilizzare nei punti ristoro della fiera. Il timbro si potrà ricevere partecipando a “Percorso Bike” e a “Un giorno da bagnino” in via Fiorentini oppure visitare il Centro Studi Calisesi in via Squero 63.