Cesenatico, tutti vogliono sfidarlo a biliardo: il campione gioca per sei ore e mezza e le vince tutte

Ha giocato per sei ore e mezza, affrontando tutti coloro che hanno avuto l’ardire di sfidarlo. Ma, alla fine, le ha vinte tutte lui. Come da pronostico verrebbe da dire, visto che Andrea Milioli - la guest star del panno verde scelta dai fratelli Rossi per inaugurare la prima sala da biliardo di Cesenatico - figura tra i primi 30 giocatori a livello nazionale.

La sfida era intrigante: chi lo batte gioca gratuitamente a biliardo per sei mesi. E ci hanno provato in tanti: ragazzini temerari ma anche praticanti di lungo corso. Alla fine l’esito è sempre stato lo stesso: impossibile metterlo sotto. In ogni caso, un bel debutto per la nuova sala di Cesenatico aperta a metà giugno al civico 52 del lungomare Carducci, sopra la sala giochi “Miss America” nelle sale che, negli ultimi anni, hanno ospitato alcuni ristoranti (tra cui il Picassò).

Il nuovo spazio - denominato “Pool Bar” - è l’unica sala professionale della città dedicata a questa disciplina. Al suo interno, oltre ai sei tavoli, opera un American bar con proposte drink e light-food e posti a sedere allestiti anche all’esterno: “L’obiettivo - spiegano i fratelli Paolo e Roberto Rossi - è quello di ampliare la Miss America e di dare un servizio sempre più completo a questa nicchia di appassionati che hanno il diritto di praticare il loro sport in uno spazio dedicato lontano dal caos fisiologico di una sala giochi e nel contesto professionale di una location pensata quasi esclusivamente per loro”.