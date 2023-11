Cesenatico, trovata morta a riva una grossa tartaruga

Trovata morta a riva una grossa tartaruga marina. Alla spiaggia di Valverde nel primo pomeriggio di domenica una coppia a passeggio lungo la battigia, in compagnia del cane, scorge emergere a fior d’acqua, in prossimità della riva, un grosso esemplare di tartaruga marina: una caretta caretta, la specie di gran lunga più comune in tutto il bacino del Mediterraneo.

Si trattava di un esemplare particolarmente grande, di oltre un metro di lunghezza.

Il rettile marino senza vita, morto già da qualche giorno, era ancora sballottato dalle onde sotto riva e stava per essere spiaggiato lungo la battigia a Valverde, all’altezza del Bagno Caponero.

L’animale a una prima e sommaria osservazione non presentava ferite.

Marito e moglie che hanno scorto il corpo della tartaruga marina hanno provveduto a richiamare l’attenzione; la guardia costiera prontamente è intervenuta per segnalare il rinvenimento ed effettuare i sopralluoghi di rito, in attesa che il corpo della tartaruga venisse rimosso dalla riva del mare.