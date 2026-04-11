Cesenatico, troppi incidenti negli ultimi anni: via libera alla rotatoria in via Fiorentina

A Cesenatico nei giorni scorsi è stato approvato il progetto esecutivo della nuova rotatoria tra la SP 98 e via Fiorentina. L’investimento totale previsto per la realizzazione dell’opera è di 490.000 euro e sarà finanziato al 50% da Comune di Cesenatico e Provincia di Forlì-Cesena. Dopo questa approvazione prenderà il via la gara d’appalto con l’inizio dei lavori previsto dopo l’estate.

La intersezione tra via Fiorentina e la SP 98 è da tempo uno dei tratti stradali attenzionati dall’amministrazione comunale che ha cominciato un dialogo con il comitato di zona e i residenti in seguito a diversi incidenti stradali occorsi nel corso degli anni. È cominciato così questo percorso condiviso con la Provincia di Forlì-Cesena. La realizzazione della rotatoria ha lo scopo di ridurre la velocità con cui viene affrontato questo tratto di strada così da rendere meno pericoloso l’attraversamento della stessa via Fossa. Questo tratto di strada è molto utilizzato anche dai cicloturisti e l’opera intende trasformare l’intersezione “a raso”.