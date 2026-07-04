Cesenatico, tromba d’aria dell’agosto 2025: dalla Protezione Civile 1,5 milioni per Ial e scuola Arfelli

Ottime notizie per Cesenatico, il Dipartimento Regionale della Protezione Civile ha stanziato 1.5 milioni di euro per il territorio comunale in relazione alla tromba d’aria dell’agosto 2025. Il finanziamento prevede 850.000 euro per la copertura superiore e la sostituzione di tutti gli infissi dello IAL, la Scuola Alberghiera e di Ristorazione che si trova in viale Carducci. Lo IAL è una ex colonia riqualificata a metà degli anni ‘90 dalla Regione Emilia-Romagna che è poi divenuta di proprietà del Comune. Con questo finanziamento si procederà al ripristino dell’impermeabilizzazione dell’edificio per prevenire allagamenti e la fornitura e posa in opera della copertura. Arrivano poi 670.000 euro destinati alla Scuola Media Arfelli di via Sozzi con un intervento di ripristino della impermeabilizzazione dell’edificio per prevenire allagamenti e la fornitura e posa di isolante, di impermeabilizzante e di parapetto anticaduta.

La riflessione finale è del sindaco Matteo Gozzoli: “Gli eventi di forte vento e pioggia degli ultimi anni ci chiamano a riconsiderare il modo in cui viviamo i nostri territori e la nostra quotidianità. Le raffiche di vento dell’agosto 2025 furono molto impattanti e questo finanziamento ci permetterà di portare avanti interventi con cui andremo a migliorare due strutture che sono importanti e strategiche per tutta la città”.