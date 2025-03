Cesenatico, tre lupi che giocano nel giardino di casa: la scena immortalata a Sala VIDEO

Tre giovani lupi che giocano nel giardino di casa. È questa l’incredibile scena immortalata ieri pomeriggio dalle telecamere di sicurezza di una abitazione a Sala.

Nel video, grazie anche all’alta qualità delle immagini, si vedono distintamente i tre lupi arrivare di corsa, probabilmente l’intenzione era quella di attraversare il giardino, ma la loro corsa è stata interrotta da un cancello. A quel punto poi i tre lupi si attardano qualche istante a giocare tra loro nel prato per poi scomparire di nuovo dall’inquadratura correndo nella stessa direzione da cui erano arrivati.

Sono immagini che oltre a sorprendere hanno destato anche comprensibile preoccupazione in chi vive in quella casa e in generale nella zona. È una presenza che fa temere soprattutto per l’incolumità di animali domestici e da cortile di piccola taglia che potrebbero diventarne preda.

Per quanto incredibili le immagini immortalate dalla telecamera, la presenza dei lupi a Sala non è una novità. Già da qualche anno infatti si sono registrati avvistamenti in zona, specie in prossimità del fiume Pisciatello lungo le cui sponde sono ormai soliti muoversi.