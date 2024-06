I Vigili del fuoco di Cesena e Cervia supportati da altri mezzi da Forlì stanno intervenendo a Cesenatico all’hotel Lido in via Ferrara per un incendio all’interno dell’albergo. Sul posto anche una ambulanza del 118. Le fiamme sono state causate dal corto circuito in una stanza del residence. Ed il 115 ha atteso che tutto il fumo fosse uscito dalle finestre prima di riaprire ai turisti residenti la struttura per il pranzo.

Anche a Valverde Fiamme anche a Valverde al secondo piano di un appartamento in viale Tiziano 33. Gli occupanti sono stati fatti uscire dall’abitazione e messi in sicurezza. A causare le fiamme una pentola lasciata sul fuoco. Danni circoscritti alla cucina protagonista dell’improvviso incendio. Anche qui le operazioni di messa in sicurezza sono durate meno di mezz’ora. Terzo incendio a Villamarina Nemmeno il tempo di spegnere queste fiamme che i pompieri (giunti a Cesenatico da Cesena, Forlì e Cervia) sono dovuti accorrere anche in via Palladio 36 a Villamarina. Qui nella residenza vacanze denominata Villa Luisa c’è stato un nuovo corto circuito.