Cesenatico, travolta sulla Statale 16: grave un’anziana VIDEO

Grave incidente stradale nella serata a Cesenatico, poco dopo le 20 sulla statale 16 in corsia sud a ridosso dell’incrocio con viale Mincio. Una donna di 72 anni che era uscita a portare fuori la spazzatura è stata travolta da una Fiat 500 che procedeva in direzione Rimini. L’auto era guidata da una ragazza, poi sottoposta ad alcoltest. La 72enne non era cosciente, ha riportato un trauma cranico frontale ed è stata portata in ambulanza con codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena. Sul posto i Carabinieri di Cesenatico, con rilievi a cura della Polizia Stradale di Rimini.