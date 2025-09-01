Cesenatico, torna Rock ’n’ Food Festival dal 5 al 7 settembre

A Cesenatico si balla e si mangia con Rock’n’Food Festival. Torna l’appuntamento da venerdì 5 settembre fino alla sera di domenica 7 settembre sul lungomare viale Carducci. Nel tratto compreso fra viale Trento e via Venezia, si potranno gustare le specialità dei vari food truck ed assistere a esibizioni di vari gruppi rock.

L’evento, organizzato da Mario Magnani del Caffè degli Artisti, in collaborazione con la società “Promo D” ed al Comune che patrocina la manifestazione, aprirà i battenti dalle ore 18 di venerdì ed alle ore 22 si terrà il primo concerto in programma con il gruppo “All down the line”, sabato alla stessa ora tocca agli “AC/DQueen”; infine domenica alle 18 si terrà il concerto dei “Groove Machine”.

Gli “All down the line”, band tributo ai Rolling Stones, da 11 anni calcano gli stage dei maggiori locali italiani dedicati alle Tribute Band. Proporranno un live di due ore con i classici ma anche qualche chicca per i più appassionati. La formazione è composta da Giuseppe Bruni alla voce, Alberto Rancan e Lorenzo Buratti alla chitarra elettrica, Federica Maragno alle tastiere, Baldo Guida al basso e Roberto Gregori alla batteria.

Gli “AC/DQueen” sono, invece, un doppio tributo agli dei del rock. La musica energetica degli Ac/Dc contro la maestria e le melodie rock barocche dei Queen, una miscela esplosiva per due ore di grande spettacolo con un band poliedrica e trasformista. La band è composta da: Marco Dall’Ara al basso e cori, Davide Gennari alla batteria, Francesco Minotti alla chitarra e cori, Matteo Tedioli alla chitarra , Rudi Bendanti chitarra ritmica e cori ed infine Alex Kage, che copre il ruolo di cantante trasformista da Brian Johnson a Freddie Mercury.

Infine, i “Groove Machine” sono una band tributo ai mitici Led Zeppelin che riproporrà i loro più grandi successi, insieme ad altri brani rock, country e blues anni ‘70.

L’ingresso, così come i concerti e le esibizioni dei dj resident Ursus e Wello, sono tutti a partecipazione gratuita.

Per i più piccoli, invece, a pochi passi dal Caffè degli Artisti, si trova è il parco divertimenti “Cesenatico Village”, ad ingresso gratuito e giostre ed altri divertimenti a pagamento.

Non solo musica, infatti saranno diversi i food truck e le birrerie presenti con le loro specialità: le birre dei birrifici artigianali Mazapegul di Civitella di Romagna, Beerserk di Bagnacavallo e Imbeerita di Morciano di Romagna, oltre all’immancabile Beer Ambulance con la sua selezione di birre artigianali di importazione; carni alla griglia dell’Osteria Argentina; carbonara e hamburger in chiave romana di Daje Street Burger; gli arrosticini da Max; il panino con polpo, bombette ed altre specialità pugliesi di Apulia Street Food; la paella del ristorante spagnolo El Rincon De Espana, i fritti ascolani di Migliori Olive, la piada farcita Da Mengo, i primi piatti e i dolci del ristorante take-away Groviglio di Cesenatico; le specialità marchigiane del laboratorio Quore; cocktail e miscelati.