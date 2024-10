Cesenatico, torna regolare l’illuminazione nelle vie Saffi e Negrelli

Ripristinata l’illuminazione nelle vie Saffi e Negrelli a Cesenatico. Lo annuncia il Comune in una nota: “Grazie al lavoro senza sosta dei tecnici Edison già da ieri sera – venerdì 11 ottobre – i guasti a delle linee elettriche di distribuzione di alcune zone della città tra cui via Saffi e via Negrelli erano stati parzialmente ripristinata. Da questa sera la situazione tornerà completamente alla normalità. A seguito delle forti piogge del 17 settembre si erano verificate cadute di tensione con collasso delle linee elettriche di distribuzione”.