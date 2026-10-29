Cesenatico, torna la prima ora di sosta gratis dal 1° dicembre al 31 gennaio

Torna l’ora gratuita nei parcheggi a strisce blu su tutto il territorio di Cesenatico dal 1° dicembre 2026 fino al 31 gennaio 2027. L’iniziativa è promossa anche per quest’anno dal Comune di Cesenatico in collaborazione con ATR che rimarrà attiva come società fino al 31 dicembre e poi con Cesenatico Servizi che dal 1° gennaio 2027 gestirà il servizio. Il cittadino, una volta posteggiato nei parcheggi a strisce blu, si recherà al parcometro e premendo il pulsante verde riceverà un tagliando per la prima ora di sosta gratuita, aggiungendo, inoltre, le monete aumenterà il periodo di sosta, questa volta a pagamento. Non è previsto l’uso del disco orario.