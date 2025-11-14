Cesenatico, torna l’ora gratuita nei parcheggi dal primo dicembre

A Cesenatico torna l'ora gratuita nei parcheggi a strisce blu su tutto il territorio dal 1° dicembre 2025 fino al 31 gennaio 2026. La misura, ormai un classico dell'inverno cesenaticense, è un passo per andare incontro a consumatori ed esercenti: da un lato permette un’ora gratuita di parcheggio e dall’altro incentiva soste più lunghe nelle principali zone commerciali della città.



L’iniziativa è promossa anche per quest’anno dal Comune di Cesenatico in collaborazione con ATR, società che ha in gestione le soste in città. La modalità di applicazione di questa iniziativa è la medesima: il cittadino, una volta posteggiato nei parcheggi a strisce blu, si recherà al parcometro e premendo il pulsante verde riceverà un tagliando per la prima ora di sosta gratuita, aggiungendo, inoltre, le monete aumenterà il periodo di sosta, questa volta a a pagamento. Non è previsto l'uso del disco orario.

Così l’assessore Mauro Gasperini: «La prima ora di sosta gratuita è una conferma per tutto il Comune di Cesenatico ed è di grande aiuto per i cittadini e per i commercianti che possono trarne vantaggio sia nei giorni infrasettimanali che nei fine settimana. Ringrazio ATR per la collaborazione e ricordo l’importanza di esporre sempre e ben in vista il tagliando sul cruscotto della propria auto e che, come per gli anni scorsi, la medesima offerta è valida anche sulle app MooneyGo, TelepassPay EasyPark e Dropticket, chiunque potrà utilizzare le applicazioni tramite smartphone per usufruire anche della prima ora gratuita. Un ulteriore strumento messo a disposizione per agevolare chi vorrà avvalersi della modalità sosta gratuita».