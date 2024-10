Cesenatico, torna il Pesce fa Festa: cosa fare e dove mangiare

Festa del pesce d’autunno pronta a trasformare Cesenatico in una sarabanda di gusto e sapori per la cucina marinara. Il Pesce fa Festa è in programma torna dal pranzo di giovedì 31 ottobre alla cena di domenica 3 novembre e tra le novità di quest’anno c’è il servizio navetta . Per quattro giorni negli stand gastronomici locali aderenti all’iniziativa pranzo e cena, il profumo di ghiotte grigliate, pasta fumigante al sugo di pesce, fritture invitanti e piatti tradizionali inonderà le vie della cittadina, celebrando e chiamando a fare da unico protagonista il sapido pesce dell’Adriatico. L’evento, organizzato dal comune di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti e Confcommercio, è pronto a promuovere un nuovi viaggio nei sapori di grazie a una mappa gastronomica ricca di piatti e menù di stagione. Ciò in collaborazione con RomagnaBanca, Cooperativa Bagnini di Cesenatico e Radio Studio Delta.

Tante le cucine allestite per la città: in viale Anita Garibaldi “Arte La Ristorazione – Confcommercio” e gli chef di “Arice- associazione Ristoratori Confesercenti”, delizieranno i palati con alcune delle migliori ricette marinare romagnole. Non mancheranno le proposte dello chef stellato Alberto Faccani del ristorante Magnolia e quelle del Marè di Cesenatico, sotto l’egida dell’associazione “Chef to Chef”. Piazza del Monte si connota per la tradizionale presenza dell’associazione “Tra il Cielo e il Mare” che porterà in tavola un menù dedicato agli amanti del mare, accompagnati da prodotti doc dell’Emilia Romagna. Immutato ospite ad invito alla sagra gastronomica: l’associazione “Motta Vicenza” che, in via Leonardo Da Vinci, realizzerà alcuni piatti tipici a partire dal baccalà alla vicentina. A ricordo di quando anche a Cesenatico un piatto che andava per la maggiore nella case era baccalà con patate o cipolle. Lungo la sponda di Ponente, nella zona portuale nei pressi dello Squero, la cooperativa Armatori di Cesenatico e l’associazione “Pescatori a Casa Vostra” offriranno il meglio delle ricette locali alla “Tavola dei Pescatori”, celebrando il pesce fresco di Cesenatico. Sarà, inoltre possibile gustare piatti marinari a bordo delle motonavi “Tritone” e “New Ghibli”, ormeggiate lungo il porto canale. Nel cortile del Museo della marineria da non perdere “Il Pesce della Solidarietà” con le proposte dell’associazione “Amici della Ccils” per due ottime ragioni: per quanto di appetitoso è cucinato e servito e per finalità a cui è devoluto l’intero incasso. A mettere l’acquolina in bocca ci penseranno i dolci della festa degli chef di Arice che saranno all’opera in corso Garibaldi.

L’edizione 2024 de Il Pesce fa Festa introduce un servizio di navette gratuite . Due linee attive per collegare i principali parcheggi al cuore della festa. La linea gialla che partirà dal parcheggio di viale dei Mille (presso lo Skatepark) fino a piazza Marconi e al Palazzo del Turismo; la linea rossa che invece partirà dalla sede della Croce Rossa in via Saffi 191A, fermando alla piscina comunale e allo stadio, per poi arrivare al bar Zara in viale Roma. Saranno attive: venerdì dalle 16.30 alle 19 e dalle 20 alle 22.30; sabato domenica: dalle 10 alle 14, dalle 16.30 alle 19 e dalle 22 alle 22.30.

A incorniciare le delizie culinarie, da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre, il centro storico e il lungomare Carducci si animeranno con una grande fiera ambulante. Artigianato, prodotti tradizionali, alimenti tipici, modernariato, oggettistica e collezionismo arricchiranno le strade, offrendo ai visitatori un’esperienza che va oltre il gusto.

Per i più piccoli, giovedì 31 ottobre (dalle 15.30 alle 18.30) in via Fiorentini, l’Associazione Nazionale Vigili del Fuoco organizza Pompieropoli, un evento ludico-educativo per vivere l’emozione di essere pompieri per un giorno. Da venerdì 1 a domenica 3 novembre (dalle 10:00 alle 18:30), i bambini potranno divertirsi con giochi giganti in legno. Spazi gioco si troveranno anche in piazza Del Monte e in via Leonardo da Vinci.

Il loggiato del Palazzo Comunale

Ospiterà, da venerdì 1 a domenica 3 novembre, la XXVI edizione della Mostra Micologica e Botanica, curata dall’AMB Cesenatico, un appuntamento imperdibile per gli amanti della natura.

Piazza Ciceruacchio

Diventerà il palcoscenico di showcooking, talk e musica dal vivo. Si parte giovedì 31 ottobre alle ore 17 con un evento dedicato ad Halloween: “The Last Experience”, ispirato al mondo horror di “The Last of Us”. Venerdì 1 novembre sarà la volta del “Blue Talk d’Ittico”, in collaborazione con Legacoop Agroalimentare Emilia Romagna. Alle 14, Massimo Bellavista condurrà l’incontro “Saperi & Sapori di mare: i prodotti ittici dell’Emilia Romagna”. Seguirà alle 15 una dimostrazione sulla pulizia del pesce con il pescatore William Piscaglia. Alle 16, lo chef Gioele Perrucci della Taverna Baiardi si esibirà in uno showcooking, seguito alle 17 da Alessio Sassi del ristorante Da Giuliano. La serata si concluderà alle 19 con il dj set di Bicia dj. Sabato 2 novembre torna il “Blue Talk d’Ittico”. Alle 14 si parlerà delle “Professioni del mare per un’economia blu sostenibile”, mentre alle 15 William Piscaglia tornerà con una nuova dimostrazione sulla pulizia del pesce. La giornata si concluderà con la musica di Radio Studio Delta (alle 19) e il dj set di Giampy, alla voce di Elisa Gardini. Domenica 3 novembre, alle ore 14, il “Blue Talk d’Ittico” con Massimo Bellavista tratterà nuovamente i “Saperi & Sapori di mare: i prodotti ittici dell’Emilia Romagna”. Alle 15, lo chef Matteo Marino della Cantina del Porto delizierà il pubblico con uno showcooking dedicato al mare, mentre alle 15.30 Nevio Torresi, pescatore dell’associazione Tra il Cielo e il Mare, si esibirà in una dimostrazione di pulizia del pesce. La giornata si chiuderà alle 17.30 con la musica dal vivo dei Marangones. In questa cornice, dedicata alla celebrazione del mare e della buona cucina, si terrà l’appuntamento con l’Oscar del Pesce, promosso da Romagna Banca.

Piazza Pisacane

Da giovedì 31 ottobre a domenica 3 novembre si trasforma nel cuore pulsante dell’arte visiva. Nelle quattro giornate della kermesse si proietteranno documentari e fotografie della Cooperativa Casa del Pescatore e del Museo della Marineria. Inoltre giovedì 31 ottobre (ore 17) sarà in programma il film “Coco”, una storia toccante per grandi e piccoli, in occasione della festa di Halloween. Venerdì 1 novembre sarà dedicata a “Corti e Cortissimi”, per tutta la giornata saranno in programma proiezioni di cortometraggi e incontri. Alle 15.30 talk e proiezione del film “Il mio ultimo giorno di guerra” con Ivano Marescotti, per la regia di Matteo Tondini, presenterà lo sceneggiatore Marco Tondini. Si chiude alle 17 con il talk e la proiezione di “Se-ra-te”, un film girato a Cesenatico, con Franco Mescolini per la regia di Paolo De Lucia. Presenta Sara Bulgarelli. Sabato 2 novembre (ore 17) proiezione del capolavoro “Amarcord” di Federico Fellini, un viaggio nei ricordi e nella magia del cinema italiano. Si conclude, domenica 3 novembre (ore 17) con il tenero e avventuroso “Lilo & Stitch 2”.

Piazza Cavallotti

Sarà la location dedicata alla musica live e al dj set. Il programma musicale prenderà il via venerdì 1 novembre alle 17:30 con il dj set di Mugo, accompagnato dalla voce di Mattia Met Olivi. Sabato 2 novembre, alle 18, sarà la volta del concerto dei Riviera 120, mentre domenica 3 novembre, alle 16.30, si chiuderà in grande stile con la musica live dei Soulfood.

Il Centro Studi Calisesi – Museo dei Pescatori (via Squero 63)

Da venerdì 1 a domenica 3 novembre rimarrà aperto al pubblico dalla 10 alle 12.30 e dalle 15 alle 18 con visita alla mostra permanente dedicata ai pescatori di Cesenatico, letture e laboratori per bambini. Inoltre sabato 2 novembre (ore 10.30) sarà in programma “Explore the fishermen’s world”, il percorso per scoprire il mondo della pesca e dei pescatori. Info e prenotazioni: 328 3631089.

Lungo la banchina del porto sul Vecchio Squero, l’associazione Pescatori in Pensione di Cesenatico allestirà una mostra fotografica e un’esposizione di attrezzature da pesca con dimostrazioni di come si cuce e ripara una rete da pesca.

Infine il ponte di via Anita Garibaldi, nei giorni della manifestazione, sarà allestito dalle installazioni dell’artista di Cesenatico, Isabella Righetti.

Apertura stand gastronomici: dal pranzo di giovedì 31 ottobre alla cena di domenica 3 novembre.

Orari mercato ambulante: dal 31 ottobre a domenica 3 novembre, ore 9.00-22.00 circa.