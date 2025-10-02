Cesenatico, torna il corso gratuito di autodifesa femminile

Dopo il successo degli anni scorsi, a Cesenatico torna “Donne in-Difesa”, il corso gratuito di autodifesa femminile dedicato alle donne, mamme e figlie. Il corso è organizzato dal Centro Donna Cesenatico e Associazione Crisalide ODV per aiutare le donne del territorio con la collaborazione della Palestra Dram Fitness Club. Il corso sarà ancora una volta un percorso per comprendere l’importanza di protesi difendere e soprattutto per avere maggiore consapevolezza di sé e di come gestire situazioni spiacevoli.

Il corso inizia mercoledì 5 novembre, per info e iscrizioni si può chiamare il numero 0547/075806. Le date del corso sono 5 novembre, 12 novembre, 19 novembre, 26 novembre, 3 dicembre. Il corso si svolgerà su due turni, il primo turno comincia alle 18.30, il secondo turno alle 19.30. Le lezioni si tengono tutte alla palestra Dream Fitness Club in via SS Adriatica 2197 a Cesenatico.