Cesenatico, torna “Azzurro come il pesce” per il primo pienone

Cesenatico ora scalda i motori per il primo grande appuntamento della primavera. Dalla cena di giovedì 23 aprile fino a quella di domenica 26, torna “Azzurro come il pesce”, la manifestazione che trasforma il cuore pulsante della città in un percorso sensoriale tra sapori antichi e tradizioni vive. Le banchine del porto canale, disegnato da Leonardo da Vinci, diventeranno il palcoscenico di un’esperienza enogastronomica diffusa, dove l’identità marinara si esprime attraverso il profumo del pesce fresco, la musica e l’artigianato.