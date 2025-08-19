Cesenatico, tirapugni e coltelli a serramanico: un altro minore segnalato

CESENATICO. Nei giorni scorsi la Polizia di stato e la Polizia locale hanno effettuato dei controlli nella zona della stazione ferroviaria. Un minorenne è stato trovato in possesso di un tirapugni metallico e due coltelli a serramanico. Il padre del minore è stato notiziato che si procede nei confronti del figlio ai sensi della normativa sulle armi, essendo stato trovato in possesso di armi od oggetti atti ad offendere di cui è vietato il porto fuori dalla propria abitazione, senza giustificato motivo, con segnalazione alla Procura per i Minorenni dell’Emilia Romagna. Il materiale trovato in possesso del minore è stato invece sottoposto a sequestro penale, in attesa di valutazione da parte dell’autorità giudiziaria.