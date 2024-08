Cesenatico, terminati i lavori per i 18 alloggi Erp all’ex colonia Prealpi sequestrata alla Banda della Magliana

Sono terminati i lavori per la realizzazione di 18 alloggi E.R.P. (Edilizia Residenziale Pubblica) nell’area dell’Ex colonia Prealpi in viale Galilei a Villamarina. Saranno a breve consegnati 4 monolocali, 6 bilocali, 4 trilocali e 4 quadrilocali che verranno assegnati secondo graduatoria e contribuiranno ad allentare la tensione abitativa sul territorio di Cesenatico. I lavori - partiti all’inizio del 2021 - si sono conclusi ufficialmente il 30 luglio scorso come da ultimo cronoprogramma concordato con la Regione Emilia-Romagna. Rimane da completare l’area verde esterna con la messa a dimora del verde che è in attesa di temperature più miti. Contestualmente, Acer sta predisponendo i necessari allacci alle reti dei sottoservizi ed alle forniture di energia elettrica, gas e acqua indispensabili per l’agibilità e i collaudi di legge. Le assegnazioni ufficiali degli alloggi sono previste in autunno. L’organismo edilizio garantisce standard da NZEB (edifici a energia quasi zero) attraverso l’isolamento termico dell’involucro edilizio e la produzione di energia da fonti rinnovabili. Tutti gli alloggi sono stati progettati per essere pienamente fruibili anche a persone con fragilità fisiche e/o psicologiche cognitive ed in particolare due alloggi sono dotati di spazi semiautonomi per ospitare eventuali assistenti alle persone fragili. L’investimento complessivo per la realizzazione dell’opera è stato di € 3.225.000.

La realizzazione degli alloggi - avvenuta in un’area confiscata alla criminalità organizzata, nello specifico la Banda della Magliana - ha coinvolto anche gli assi perimetrali (via Archimede, via Pitagora e viale Alberti) e l’area dell’ex scuola primaria di via L.B. Alberti con la realizzazione di un parcheggio pubblico per l’area densamente turistica e di una parte a verde pubblico. Un progetto a tutto tondo che ha spaziato dunque dall’edilizia sociale fino a importanti dotazioni territoriali in un’area a vocazione turistica.

Le parole del sindaco Matteo Gozzoli: «Questi 18 alloggi di Ediliza Residenziale Pubblica rappresentano un vero e proprio orgoglio per Cesenatico perché vanno a riqualificare un’intera zona di Villamarina con annesso un’importante parcheggio pubblico e una zona a verde sempre ad uso pubblico, rispondono alla crescente tensione abitativa visto che daranno alloggio a 18 famiglie e concludono un grande percorso di legalità. In pochi anni c’è stato un percorso di rigenerazione urbana che ha completamente riqualificato un’area prima abbandonata. Il terreno su cui sorgono gli alloggi è un bene confiscato alla Banda della Magliana e voglio ringraziare l’Associazione Libera per aver collaborato in questi anni. Ne approfitto per dire che proprio all’interno dello stabile sono presenti anche spazi adibiti ad ufficio e che uno di essi verrà assegnato proprio all’Associazione Libera a Cesenatico, un modo simbolico e concreto per sottolineare che questo spazio è tornato in mano alla città. Ringrazio i tecnici comunali e tutti i tecnici di Acer che hanno congiuntamente ed efficacemente lavorato sui vari interventi dimostrando che la sinergia tra Enti pubblici non solo è possibile ma auspicabile laddove i progetti sono complessi per gestione ed esecuzione».