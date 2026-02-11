Cesenatico, tenta la fuga a bordo di un’auto a noleggio e viene espulso dall’Italia

Nei giorni scorsi, la Polizia Locale di Cesenatico ha intercettato via Saffi una Fiat 500 intestata ad una società di noleggio di Padova: il conducente, alla vista degli agenti, si è dato alla fuga precipitosa in direzione dello svincolo per il cavalcavia di via Bramante. Il 30enne albanese è stato però raggiunto e fermato dagli agenti prima che potesse abbandonare il veicolo. Condotto negli Uffici del Comando di via L. Da Vinci, è stato trasferito presso il gabinetto di polizia scientifica del Commissariato di Cesena. All’esito degli accertamenti è emerso che il 30enne era stato respinto alla frontiera nel dicembre 2025 e successivamente rientrato in Italia attraverso la frontiera ungherese. Senza fissa dimora, disoccupato e temporaneamente domiciliato in un residence di Cesenatico - dove alloggiava insieme ad altri connazionali riconducibili al mondo dello spaccio di sostanze stupefacenti - veniva trasferito presso la camera di sicurezza della Questura di Forlì. Con la collaborazione dell’ufficio immigrazione l’uomo è stato condotto nella mattinata successiva davanti al giudice di pace di Forlì per la convalidava il rimpatrio in Albania. Per dare esecuzione alla disposizione l’uomo è stato accompagnato al Porto di Ancona.

«L’operazione portata a termine nei giorni scorsi è stata importante e adesso continuiamo le attività di indagine per rintracciare i connazionali che, probabilmente consapevoli che gli uomini della Polizia Locale erano sulle loro tracce, hanno lasciato immediatamente la struttura ricettiva», le parole del comandante Alessio Rizzo.