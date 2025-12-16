Cesenatico, tenta il furto a due anziane, arrestato 25enne etiope

CESENATICO. Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Cesenatico e gli agenti della Polizia Locale, hanno arrestato un 25enne etiope, quale presunto autore del reato di due tentativi di “furto con destrezza”.Nel pomeriggio di venerdì, in una via del centro cittadino, un giovane ha tentato, nel giro di pochi minuti, di asportare con destrezza il contenuto della borsetta di due donne, del posto, una 70enne e una 75enne. Il giovane le aveva seguite e, approfittando di un momento di distrazione, aveva tentato di infilare la mano nella borsa per rubarne portafogli e telefoni. In entrambe le circostanze, grazie alla pronta reazione delle vittime e all’intervento di alcuni passanti, era stato messo in fuga. L’operatore del 112, ricevute le segnalazioni di quanto accaduto, ha immediatamente diramato le ricerche alle pattuglie sul territorio sia dell’Arma che della Polizia Locale, fornendo una dettagliata descrizione del soggetto. A seguito dell’attivazione una pattuglia della Polizia Locale ha bloccato un individuo corrispondente ai dati diramati dalla centrale operativa in una via limitrofa a qualche centinaio di metri, e quindi, in collaborazione con la Pattuglia dell’Aliquota Radiomobile, lo ha condotto in caserma, dove è stato foto-segnalato.Nel frattempo i Carabinieri della Stazione hanno raccolto la denuncia delle vittime che hanno descritto e riconosciuto il giovane quale presunto responsabile dei due episodi. L’uomo, privo di permesso di soggiorno, è risultato gravato da precedenti per reati contro il patrimonio (in particolare era stato scarcerato il giorno prima, per simili reati commessi a Cesena). A seguito dei riscontri e degli elementi a suo carico raccolti grazie alla collaborazione e coordinamento tra le pattuglie dell’Arma e della Polizia Locale, è stato quindi arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, è stato trattenuto nelle camere di sicurezza del Comando Carabinieri di Cesenatico, in attesa dell’udienza di convalida, nel corso della quale il Giudice della Indagini Preliminari di Forlì ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, la misura cautelare della detenzione in carcere.