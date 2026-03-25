Cesenatico, “Tende al Mare”: l’edizione 2026 dedicata a Dario Fo

Il Comune di Cesenatico ha deciso di dedicare l’edizione 2026 delle “Tende al Mare” a Dario Fo per celebrare i cento anni dalla sua nascita e i dieci anni dalla sua scomparsa. Le tende sono diventate ormai un patrimonio di Cesenatico, un’occasione per cittadini e turisti di godere della bellezza dell’arte in riva al mare e nacquero nel 1998 proprio grazie a una felice intuizione di Fo. Si tratta di un omaggio doveroso in questa edizione che si svolgerà in collaborazione con gli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna e della Stamperia Pascucci, un’attività storica del territorio che compie 200 anni. Nei prossimi mesi verranno svelate queste vere e proprie opere d’arte ispirate alle opere e alla vita di Fo.