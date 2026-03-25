Cesenatico, “Tende al Mare”: l’edizione 2026 dedicata a Dario Fo

Il Comune di Cesenatico ha deciso di dedicare l’edizione 2026 delle “Tende al Mare” a Dario Fo per celebrare i cento anni dalla sua nascita e i dieci anni dalla sua scomparsa. Le tende sono diventate ormai un patrimonio di Cesenatico, un’occasione per cittadini e turisti di godere della bellezza dell’arte in riva al mare e nacquero nel 1998 proprio grazie a una felice intuizione di Fo. Si tratta di un omaggio doveroso in questa edizione che si svolgerà in collaborazione con gli allievi dell’Accademia delle Belle Arti di Ravenna e della Stamperia Pascucci, un’attività storica del territorio che compie 200 anni. Nei prossimi mesi verranno svelate queste vere e proprie opere d’arte ispirate alle opere e alla vita di Fo.

Le “tende al mare” vengono realizzate su tende confezionate artigianalmente sul modello di quelle utilizzate un tempo in spiaggia prima degli ombrelloni; la manifestazione si è affermata tra gli eventi estivi in ambito nazionale per l’originalità della formula, per la qualità delle proposte, e la capacità di far dialogare l’arte nelle sue variegate forme con il grande pubblico, a partire da una situazione totalmente informale come quella della spiaggia. Partner stabile e determinante dell’iniziativa è da sempre la Cooperativa Stabilimenti Balneari di Cesenatico, che garantisce ogni giorno l’alzata quotidiana delle tende e la loro sorveglianza. Anche quest’anno l’asta delle tende al mare si svolgerà durante l’estate: chi vorrà proporre l’offerta d’acquisto di una tenda potrà farlo rivolgendosi alla Consulta del Volontariato di Cesenatico, che destinerà il ricavato a progetti sociali.

Così il sindaco Matteo Gozzoli: «Dario Fo ha portato Cesenatico in due luoghi magnifici: nel mondo culturale italiano, scegliendo di trascorrere in Riviera quasi tutte le vacanze della sua vita; dentro al suo cuore, ogni estate, in ogni intervista, in ogni occasione pubblica in cui parlava della nostra città con amore infinito. Si è inventato le tende al mare e quella del 2026 sarà un’edizione tutta dedicata a lui illuminando la nostra spiaggia libera».

«Dario Fo e Franca Rame – cittadini onorari di Cesenatico – hanno contribuito a far conoscere la nostra località che avevano scelto non solo come meta ricorrente delle loro vacanze ma come luogo del cuore. Ricorre quest’anno - inoltre - anche il decennale dell’ultima mostrata organizzata da Fo a Cesenatico e patrocinata proprio da questa amministrazione: “Darwin. L’universo impossibile narrato da Dario Fo con dipinti e pupazzi” e ci sembrava giusto dedicare a Dario questo omaggio», le parole dell’assessora Emanuela Pedulli.