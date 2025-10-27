Cesenatico, Teatro Comunale: il cartellone della stagione 2025-2026

Confermate le quattro domeniche a suon di classica con la direzione artistica della viola della Scala Thomas Cavuoto. Il primo concerto sarà alle 17 del 14 dicembre con l’Orchestra l’Oro del Reno.Nonostante il lungo elenco, gli appuntamenti non sono finiti qui.Tornano le favole di Sciroppo di teatro dal 18 gennaio (ore 16) con “Vassilissa e la Babaracca” primo di tre appuntamenti e ci sarà, come ormai consuetudine, il galà di Capodanno con “Grand Soirèe Cinema. Capodanno che passione” e il Concerto di Natale.