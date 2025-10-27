Cesenatico, Teatro Comunale: il cartellone della stagione 2025-2026

Sarà Lucia Poli e il cast di “L’importanza di chiamarsi Ernesto” a inaugurare la stagione del Comunale Il 29 novembre. L’ultima commedia di oscar Wilde che salirà alla ribalta vanta la regia di Geppy Glejeses che, forte dell’impianto scenico, catapulterà gli spettatori dall’altra parte del vecchio continente dove il genio di Oscar Wilde esaltava “l’importanza di non fare niente”.

Il fu Mattia Pascal (per la regia di Marco Tullio Giordana), in scena l’11 dicembre, vedrà Glejeses vestire i panni del protagonista nel romanzo che ha dato a Pirandello fama mondiale. Anche in questo spettacolo si ricalca il “tema del Doppio” caro a Wilde, Stevenson, Dostojevski e Kafka.

Il Comunale come il Globe di Londra con la Bisbetica Domata di Shakespeare il 12 gennaio. Amanda Sandrelli sarà Caterina e condividerà il palco, tra gli altri, con Pietro Bontempo. Caterina è un personaggio che incarna un’ambiguità affascinante, un paradosso che la rende molto più complessa di una semplice “dama addomesticata”.

Si cambia registro il 28 febbraio con “Pazza” di Tom Topor. Lo spettacolo, con l’adattamento e la regia di Fabrizio Coniglio, è un’opera carica di tensione e riflessione, che esplora i segreti di una famiglia borghese e affronta il tema della violenza sulle donne attraverso una narrazione potente e attuale.

Torna il giallo a teatro che conferma la sua presenza anche in questa stagione. “Trappola per topi” di Agatha Christie andrà in scena l’11 marzo e vedrà la partecipazione di Ettore Bassi nel cast di attori. Una commedia su cui non cala il sipario da oltre 70 anni anche grazie alla sua straordinaria efficacia scenica.

La stagione della prosa si conclude con Sergio Rubini il 15 marzo interpreta “Gli occhiali di Šostakovič”, un testo teatrale di Valerio Cappelli dedicato a Dmitrij Šostakovič. Era un grande compositore russo (1906-1975) vissuto durante il regime staliniano. Lo spettacolo sarà arricchito da musica registrata e musica dal vivo, immagini, fotografie, arredi scenici.

«Siamo pronti a partire con la prossima stagione del nostro Teatro Comunale – ha commentato il sindaco Matteo Gozzoli - e ancora una volta il cartellone proposto, oltre a essere di grande qualità, si compone in modo vario e molto ricco in modo da poter abbracciare i diversi tipi di pubblico. Portiamo avanti così la nostra tradizione di prosa, teatro moderno e musica che ci contraddistingue ribadendo il ruolo centrale del Teatro per la nostra comunità culturale».

«Accendiamo i riflettori – ha commentato l’assessore alla Cultura Emanuela Pedulli - su una nuova stagione del teatro. Una stagione dalle numerose sfaccettature, come da tradizione, che apre una riflessione sull’Io grazie a grandi opere teatrali. Vorrei ringraziare l’ufficio teatro, il personale che si prepara ad accogliere gli spettatori e tutte le maestranze che sono al lavoro da mesi e che lo saranno per i prossimi per tenere alto il valore del tempio della cultura cittadina».