CESENATICO. Tampona un’auto e scappa ma viene rintracciato con la videosorveglianza. Nel primo pomeriggio di giovedì, il personale del nucleo infortunistica stradale della polizia locale di Cesenatico è intervenuto sul luogo di un sinistro stradale con feriti in via Cesenatico: a seguito di un tamponamento è rimasta ferita un’automobilista mentre il responsabile dell’incidente si è allontanato dal luogo dell’evento. Giunti sul posto, gli operatori hanno acquisito i primi elementi utili al fine di rintracciare il fuggitivo descritto come un uomo a bordo di una Bmw scura che vestiva un giubbotto blu. Grazie all’ausilio del sistema di videosorveglianza installato lungo la via a Cesenatico e con il fondamentale supporto del sistema lettura targhe targa system gli agenti hanno analizzato e i veicoli in transito lungo la via e ad individuare, nonostante l’intenso traffico veicolare dell’arteria cittadina, un’auto di quella marca di colore scuro condotta da un uomo vestito con abiti compatibili. L’uomo è stato identificato in un quarantenne di Cesena, lo stesso è stato convocato presso gli uffici del comando di polizia locale di Cesenatico dove, nella giornata successiva ha ammesso le proprie responsabilità. A carico dell’uomo è stato contestato il reato previsto dall’articolo 189 del codice della strada con conseguente ritiro della patente di guida.

Le parole dell’assessore Mauro Gasperini e del comandante Alessio Rizzo: «Ringrazio gli agenti che sono intervenuti con grande professionalità e hanno sfruttato al meglio gli strumenti tecnologici presenti sul territorio. Grazie a questa operazione siamo riusciti a risolvere una situazione molto spiacevole e penso che un sistema di videosorveglianza così perfomante sia una notizia importante per il territorio», il commento dell’assessore Mauro Gasperini: «La capillarità del sistema di videosorveglianza unitamente alla qualità delle immagini recentemente oggetto di revamping hanno permesso l’identificazione dell’uomo e in questo modo siamo riusciti a intervenire in maniera tempestiva e preziosa», le parole del comandante Alessio Rizzo.