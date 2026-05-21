Cesenatico, sul peschereccio 650 chili di vongole non tracciate: multa di 2mila euro

A Cesenatico nella mattinata di oggi, giovedì 21 maggio, nel corso di un’attività di controllo della pesca marittima effettuata da un’unità navale della Guardia Costiera al largo della costa romagnola, è stato sottoposto a controllo un motopesca in rientro dall’attività di pesca. A seguito di un controllo sono stati rinvenuti, occultati sotto teli e materiale di bordo, ulteriori sacchi contenenti vongole privi delle previste identificazioni di tracciabilità. Il prodotto ittico rinvenuto veniva quantificato presso lo scalo marittimo di rientro, accertando la presenza di circa 650 kg di vongole detenute in eccedenza rispetto ai limiti massimi giornalieri. È stata emessa una sanzione pari a 2.000 euro, nonché al sequestro del prodotto ittico eccedente, per un totale di 650 kg, e dell’attrezzatura da pesca utilizzata.