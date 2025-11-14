Cesenatico, studenti dell’Arfelli a Roma per il ritiro del premio “Michele Mazzella”

Grande orgoglio per docenti e studenti dell’Arfelli insieme alle loro famiglie. Il 10 novembre scorso gli alunni della 3 ° G della scuola secondaria di I primo grado Arfelli insieme a una rappresentanza degli studenti del tempo prolungato si sono recati a

Roma per la cerimonia del prestigioso premio teatrale “Michele Mazzella”. I ragazzi e le ragazze sono arrivati al secondo posto della categoria “drammaturgia giovane” con gli spettacoli “Virtual Commedia” e “Perfetti Im-perfetti”. Un risultato incredibile che ha premiato la passione di alunni e docenti che li hanno accompagnati in questo percorso.

Al teatro Ghione di Roma erano inoltre presenti la dirigente Silvia Tognacci insieme ai professori Sara Giulianini, Don Mirco Bianchi, Chiara Zavatta e Agnese Fantini insieme ai ragazzi e alle ragazze che si sono aggiudicati il riconoscimento.