Cesenatico, stretta su minimarket e kebab: “Chiusi da mezzanotte alle 6 o rischiano multe fino a 5mila euro”

Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli ha firmato questa mattina un’ordinanza per la limitazione degli orari di apertura delle attività artigianali ed esercizio di vicinato del settore alimentare (minimarket, kebab) nel quadrante tra via Ferrara, via Pasubio e una porzione di via dei Mille a tutela della tranquillità e del riposo dei residenti e degli ospiti delle strutture ricettive limitrofe.

L’ordinanza interviene nell’area compresa tra via Ferrara e via dei Mille in cui si sono concentrate numerosi interventi della Polizia Locale - e delle Forze dell’Ordine - volti a reprimere condotte moleste per il riposo delle persone, la scorretta gestione dei rifiuti e spiacevoli episodi di degrado igienico-decorativo sulla pubblica via. L’amministrazione dunque ha ritenuto doveroso assicurare un proporzionato contemperamento tra il legittimo esercizio dell’attività d’impresa e la sovraordinata tutela dei diritti fondamentali alla quiete, alla salute e all’incolumità pubblica dei cittadini e degli ospiti delle strutture ricettive nonché alla fruizione di uno spazio urbano decoroso.

L’ordinanza dispone la cessazione di ogni attività di vendita al pubblico - compresa quella da asporto - e chiusura dell’esercizio dalla mezzanotte alle 6 del giorno successivo. La violazione delle disposizioni in materia di limitazione oraria comporta la sanzione amministrativa da 500 a 5.000 euro con la sanzione accessoria della sospensione dell’attività in caso di reiterazione.