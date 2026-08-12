Cesenatico, stretta della Polizia su degrado e truffe: allontanati pregiudicati

Continua a pieno ritmo l’attività di monitoraggio svolta in sinergia dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale di Cesenatico per garantire sicurezza e decoro a residenti e turisti lungo la costa. I servizi straordinari, disposti dal Questore Claudio Mastromattei nell’ambito delle attività antidegrado, si sono concentrati in particolare nelle aree maggiormente frequentate dai giovani e nei luoghi segnalati dai cittadini per episodi di microcriminalità e spaccio, come i Giardini a Mare e i comparti delle stazioni ferroviarie di Cesenatico e Gatteo.

Proprio all’interno dello scalo ferroviario di Cesenatico gli agenti hanno fermato due giovani che mostravano un forte stato di agitazione. Dai controlli è emerso che il primo, un ventiquattrenne di origine marocchina, pur essendo in regola con il soggiorno vantava diversi precedenti penali. Il secondo, un ventunenne bresciano, era invece destinatario di un foglio di via obbligatorio emesso di recente dal Questore, con il divieto di far ritorno a Cesenatico per quattro anni. Per l’inosservanza della misura, il giovane è stato denunciato all’autorità giudiziaria e cacciato dalla città insieme all’amico.

La task force ha riservato grande attenzione anche alle aree di sosta vicino alla Statale Adriatica e alla zona commerciale di Savignano Mare, frequentate da carovane di pregiudicati specializzati in reati contro il patrimonio e nelle note “truffe dello specchietto” o ai danni degli anziani. Diversi soggetti e veicoli sospetti sono stati identificati e costretti ad allontanarsi immediatamente dal territorio prima che potessero mettere a segno eventuali raggiri.