Cesenatico, stadio Moretti: via libera al rifacimento della fognatura

La giunta comunale di Cesenatico ha approvato il progetto di fattibilità tecnico economica per la manutenzione straordinaria dello stadio Alfiero Moretti, nello specifico per il rifacimento della fognatura lato tribuna di via Sozzi. L’investimento previsto è di oltre 60.000 euro, e i prossimi passi prevedono l’affidamento dei lavori con l’inizio delle operazioni previsto per il mese di febbraio 2026 con 60 giorni fissati da cronoprogramma.

Attualmente le reti fognarie lato tribuna via Sozzi sono malfunzionanti, a causa dell’usura delle condotte data dal tempo e di rilevanti danneggiamenti causati dalle radici degli alberi presenti. Per questo occorre procedere con il rifacimento ex novo delle reti interne, bianche e nere, poste in un unico nuovo scavo a ridosso delle vecchie condotte, che verranno completamente dismesse e smaltite. Per la realizzazione delle reti fognarie interne all’impianto sportivo, bianche e nere, si procederà alla posa di nuove tubazioni in PVC con diametri interni adeguatamente dimensionati.