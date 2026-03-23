Cesenatico, spunta una bomba di guerra nella spiaggia davanti al Gambero Rosso

Nella giornata di ieri, domenica 22 marzo, è stato ritrovato a Cesenatico un ordigno bellico – una granata di tipo “Eierh Hand Granade” in pessimo stato di conservazione – presso l’arenile antistante il “Gambero Rosso” in corrispondenza del cantiere per la riqualificazione delle banchine. Sono intervenuti prontamente gli agenti della Polizia Locale di Cesenatico e gli uomini della Guardia Costiera insieme a Radio Soccorso Cesenatico delimitando l’area con nastro bicolore. Il Comune di Cesenatico ha emesso un’ordinanza per delimitare la zona, e predisporre l’intervento di personale specializzato per la bonifica.