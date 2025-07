Cesenatico, spari in aria tra i camper sull’Adriatica: la Polizia allontana un gruppo di pregiudicati

Un equipaggio della volante ha anche proceduto al controllo di un uomo che si trovava su una panchina. Alla richiesta degli agenti, non ha saputo fornire un plausibile motivo della sua presenza in loco, riferendo unicamente che era venuto a Cesenatico in cerca di lavoro, ma senza trovarlo. Il comportamento del ha destato qualche sospetto negli agenti che hanno deciso di approfondire l’accertamento apprendendo così che si trattava di un uomo con numerosi pregiudizi di polizia ed un precedente legato all’uso di armi. Dopo qualche insistenza, l’uomo ha consegnato spontaneamente agli uomini in divisa un coltello multiuso della lunghezza totale di 14 centimetri, in efficienti condizioni di utilizzo, di cui non ha saputo fornire spiegazioni. Pertanto, al termine delle verifiche, il 50enne è stato denunciato a piede libero per porto di armi od oggetti atti ad offendere.