Cesenatico, spacciatore di droga in bicicletta si tradisce nascondendosi dietro un albero alla vista dei carabinieri

CESENATICO. Lo scorso fine settimana, i carabinieri della stazione di Cesenatico hanno denunciato uno straniero di 22 anni per produzione, traffico e detenzione illecita di stupefacenti. I militari operanti, nel corso di mirato servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dei reati inerenti alle sostanze stupefacenti, hanno controllato il giovane che, mentre in sella alla sua bicicletta stava transitando in Viale Carducci, alla vista dell’autovettura di servizio si è immediatamente nascosto dietro ad un albero. Il movimento non è sfuggito ai militari operanti che, individuato e raggiunto lo straniero, lo hanno sottoposto a perquisizione personale all’esito della quale hanno rinvenuto, in una tasca dei suoi pantaloni, un involucro in cellophane contenente circa 19 gr. di hashish e hanno estrapolato, da un’applicazione di messaggistica istantanea installata sul suo smartphone, diverse conversazioni inerenti l’attività di spaccio di sostanze stupefacenti da lui gestita. Al termine delle formalità di rito il 22 enne è stato denunciato all’autorità giudiziaria. e il materiale rinvenuto sequestrato.