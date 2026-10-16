Cesenatico, sosta e parcheggi in gestione diretta a Cesenatico Servizi

Cesenatico
  • 16 ottobre 2026
L’assessore Jacopo Agostini
L’assessore Jacopo Agostini

A Cesenatico, il Consiglio Comunale ha approvato con 15 voti favorevoli la delibera per la scissione di Atr: a partire dal 1° gennaio 2027, il ramo d’azienda sarà gestito in house garantendo continuità nei servizi, tutela dell’occupazione e rafforzamento di Cesenatico Servizi.

Si avvia al perfezionamento la complessa operazione di scissione di ATR: il Consiglio Comunale ha approvato il progetto di scissione e la nuova assegnazione del servizio sosta a decorrere dal 1° gennaio 2027. La prossima settimana si avranno le assemblee delle società coinvolte in modo che la piena operatività possa avvenire con l’avvento del nuovo anno.

A seguito di tale operazione Cesenatico Servizi srl vedrà incrementato il proprio patrimonio con un valore netto corrente di 429.100 euro con l’internalizzazione e gestione in modalità in house dei servizi legati alla sosta a pagamento, ai parcheggi pubblici e alle attività complementari alla mobilità, senza alcun tipo di aggravio o disagio per i cittadini. Verrà garantita la piena continuità dei rapporti di lavoro, delle convenzioni e dei contratti in essere, mantenendo inalterato lo svolgimento dei servizi per i cittadini. La società incrementerà anche le proprie liquidità a fronte dell’operazione, oltre ad avere assegnati diversi asset presenti sul territorio.

La nuova configurazione del contratto di servizio della sosta consentirà inoltre, mantenendo inalterato l’introito di concessione per le casse comunali, la possibilità di avere risorse aggiuntive da destinare ai servizi gestiti da Cesenatico Servizi, attraverso utilizzo di parte degli avanzi di gestione.

L’assessore Agostini: “Operazione strategica per crescita e potenziamento di Cesenatico Servizi”

Così l’assessore Jacopo Agostini: «L’operazione che ci apprestiamo a concludere e che ha avuto il positivo assenso da parte dell’intero Consiglio Comunale ricopre un ruolo strategico nella crescita e nel potenziamento di Cesenatico Servizi. L’occasione data è quella da una parte di aggiungere un ulteriore servizio essenziale (con possibilità di efficientamento e di maggiori risorse per la società) e dall’altra parte quella di riorganizzare la struttura gestionale di Cesenatico Servizi e migliore l’efficacia della sua azione. Ringrazio di cuore l’intensa attività svolta da tutta la struttura societaria e dagli uffici comunali per poter arrivare a definire questo delicato passaggio: una menzione particolare la voglio riservare al nostro consulente Marco Castellani e alla Segretaria Comunale Natascia Salsi».

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