Cesenatico, sosta e parcheggi in gestione diretta a Cesenatico Servizi

Così l’assessore Jacopo Agostini: «L’operazione che ci apprestiamo a concludere e che ha avuto il positivo assenso da parte dell’intero Consiglio Comunale ricopre un ruolo strategico nella crescita e nel potenziamento di Cesenatico Servizi. L’occasione data è quella da una parte di aggiungere un ulteriore servizio essenziale (con possibilità di efficientamento e di maggiori risorse per la società) e dall’altra parte quella di riorganizzare la struttura gestionale di Cesenatico Servizi e migliore l’efficacia della sua azione. Ringrazio di cuore l’intensa attività svolta da tutta la struttura societaria e dagli uffici comunali per poter arrivare a definire questo delicato passaggio: una menzione particolare la voglio riservare al nostro consulente Marco Castellani e alla Segretaria Comunale Natascia Salsi».