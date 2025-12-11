Cesenatico, sorpreso con una matassa di cavi elettrici appena tranciati: denunciato per furto

Nei giorni scorsi, i Carabinieri di Cesenatico hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio. I controlli si sono conclusi con la denuncia alla Procura della Repubblica di Forlì di nove persone.

Denunciato un uomo per “furto aggravato” poiché sorpreso in possesso di una matassa di cavi elettrici tranciati e sottratti poco prima da una cabina elettrica in una zona residenziale;

Denunciato un automobilista per “guida in stato di ebbrezza alcolica” poiché, sottoposto ad accertamenti, è risultato con un tasso alcolemico superiore alla soglia consentita dalla legge, con valori etilici superiore ai 1,30 g/l.

Denunciato un altro automobilista per “rifiuto dell’accertamento dello stato di ebbrezza alcolica”.. La patente di guida è stata ritirata per la successiva sospensione da parte della Prefettura ed il veicolo affidato a persona idonea alla guida;

Denunciato un ulteriore automobilista per “guida sotto l’effetto di sostanza stupefacente e per rifiuto dell’accertamento dell’uso di sostanze stupefacenti” poiché durante un controllo alla circolazione stradale è stato sorpreso alla guida di un veicolo in evidente stato di alterazione psicofisica. Sottoposto a test rapido, che ha sortito esito positivo, successivamente si è rifiutato di sottoporsi a test medico presso una struttura sanitaria.

Denunciati anche due giovani stranieri senza fissa dimora per “tentato furto aggravato” poiché fermati dai militari subito dopo aver tentato di forzare una finestra di un ristorante del centro cittadino con l’intento di perpetrare un furto;

Denunciati tre stranieri per “essersi trattenuti irregolarmente sul territorio nazionale” poiché, in fase di controllo sono risultati privi di permesso di soggiorno e, pertanto, avviati presso il competente ufficio stranieri per regolarizzare le proprie posizioni sul territorio nazionale;

Infine, denunciato un uomo, senza fissa dimora, per “inottemperanza alla misura di prevenzione del foglio di via obbligatorio con divieto di ritorno nel Comune”, poichè durante un controllo è risultato inottemperante alla misura preventiva.