Cesenatico, sorpreso a spacciare cocaina: 22enne ai domiciliari

I Carabinieri di Cesenatico, a conclusione degli accertamenti, hanno proceduto all’arresto di un 22enne albanese, ritenuto presunto responsabile del reato di “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”.

Durante un servizio in orario serale in prossimità di una zona centrale i Carabinieri hanno proceduto al controllo di un’auto con a bordo un giovane. Nella circostanza l’auto del 22enne, risultata di proprietà di un noto pregiudicato e già monitorato dai militari per una serie di movimenti sospetti – per un continuo andirivieni in una zona solitamente frequentata da soggetti noti quali assuntori di sostanza stupefacente – è stata sottoposta a perquisizione; operazione che ha permesso di rinvenire all’interno del cruscotto, 150 grammi circa di cocaina, già suddivisa in dosi, oltre ad attrezzatura per il confezionamento dello stupefacente. I Carabinieri hanno esteso la perquisizione alla sua abitazione, all’interno della quale è stato rinvenuto vario materiale necessario per il confezionamento delle dosi. Lo stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sottoposti a sequestro penale.

Al termine dell’attività il 22enne è stato arrestato e, su disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Forlì, condotto presso la casa circondariale di Forlì, in attesa dell’udienza di convalida, che si è tenuta nella giornata di ieri e nel corso della quale il Giudice del Tribunale ha convalidato l’arresto disponendo, nei suoi confronti, la misura cautelare degli arresti domiciliari con applicazione del braccialetto elettronico.