Cesenatico, sorpresi con la droga nella pineta di Zadina: due denunce a piede libero

Nei giorni scorsi la Polizia Locale di Cesenatico è intervenuta nella zona della pineta di Zadina identificando due egiziani residenti al Cas di Cervia che detenevano sostanze stupefacenti. Il primo - classe 1977 - deteneva 100 grammi di hashish e 600 euro in banconote di piccolo taglio; il secondo - classe 1995 - aveva con sé tre involucri di cocaina dal peso di 2 grammi complessivi. Entrambi erano incensurati, con il primo che aveva pendente un ordine di espulsione attualmente sospeso per via di un ricorso. L’intervento è stato possibile grazie all’ausilio dell’unità cinofila Yuma che ha permesso di individuare le sostanze ben occultate. Oltre al sequestro, entrambi gli egiziani sono stati deferiti in stato di libertà per concorso in detenzione di sostanze ai fini di spaccio e sono stati prontamente informati i responsabili del Cas che li ospitava.