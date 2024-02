Cesenatico, sindaco e giunta in tour nei quartieri: ecco il calendario degli incontri

Il sindaco Matteo Gozzoli e la giunta comunale hanno messo in programma una serie di faccia a faccia con tutti i comitati cittadini. È stato stilato un calendario fitto di incontri e fatti a stretto giro di posta: otto appuntamenti a iniziare già da lunedì prossimo 19 febbraio; andranno avanti fino a mercoledì 20 marzo. Saranno assemblee pubbliche aperte alla cittadinanza e per le quali si invita alla partecipazione. Si tratta di momento di ascolto, dialogo e confronto, che si ripropone dopo gli incontri molto partecipati dello scorso anno. Riparte dunque così un vero e proprio “tour” nei quartieri e frazioni strutturato per cercare di raggiungere il maggior numero di persone possibili, e questo lo si fa attraverso il contributo e la collaborazione degli otto Comitati di zona in carica a Cesenatico.

Il programma dettagliato delle assemblee pubbliche di zona, per date, luoghi (con gli gli orari tutti quanti fissati per le 20,30). Si inizia da Madonnina-S. Teresa, lunedì 19 febbraio, nella sala della Chiesa parrocchiale di Santa Maria Goretti; seguono Sala giovedì 22 febbraio al Cineteatro “Letizia”; Bagnarola, martedì 5 marzo, nella sala parrocchiale di Bagnarola; Cannucceto, giovedì 7 marzo anche qui nella sala parrocchiale Cannucceto; e poi Ponente-Zadina, lunedì 11 marzo al Museo della Marineria; Villalta-Borella, giovedì 14 marzo alla scuola elementare “Ricci Ortali”; Valverde-Villamarina, martedì 19 marzo nei locali del polo scolastico Villamarina; chiude Levante e Boschetto, mercoledì 20 marzo nella sala conferenze del Museo della marineria.