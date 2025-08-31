Cesenatico, sicurezza bagnanti: impegno da 1 milione di euro per 58 marinai di salvataggio

La Cooperativa Bagnini fa i conti con quanto spende per il servizio di salvamento in mare e ne esce fuori una cifra sorprendente: 800 mila euro all’anno. È quanto serve tra stipendi e contributi previdenziali per i 58 marinai di salvataggio che garantiscono la copertura delle 36 torrette presenti in spiaggia, a presidio dei 128 stabilimenti balneari. Poi ci sono da mettere in conto le dotazioni, come i defibrillatori, le manutenzioni delle torrette di avvistamento e la formazione.Il sistema è volutamente flessibile, fatto di tanto personale assunto a tempo pieno (con un giorno libero alla settimana) e altri che invece chiedono 2 o 3 giornate libere e all’occorrenza anche più. Una modalità «apprezzata dai giovani che studiano all’università e da coloro che desiderano avere più tempo libero», dicono i vertici della cooperativa. Il capo dei bagnini di salvataggio è Giuseppe Scarcelli e il suo vice Andrea Pompei. Rispondono direttamente a Simone Battistoni, presidente della Cooperativa stabilimenti balneari. I salvataggi coprono le spiagge di Zadina, Ponente, Cesenatico centro Levante, Valverde e Villamarina. La cooperativa garantisce il servizio di salvamento anche nei tratti di mare prospicienti le spiagge libere di competenza.A ogni bagnino di salvataggio vengono forniti dalla cooperativa l’abbigliamento, la sacca e l’attrezzatura prevista dalla normativa: le dotazioni da mezzo marinaio, radio ricetrasmittente, fischietto, il pallone autoespandibile, megafono, maschera e pinne, binocolo nautico, bombola monouso di ossigeno, maschera facciale per ventilazione artificiale, 4 cannule orofaringee per adulti e bambini, cassetta di pronto soccorso, il salvagente, il saturimetro per la misurazione del livello di ossigeno nel sangue.I salvataggi vengono impiegati anche nelle manifestazioni serali, quali Lallapalooza, le Cuccagne, la Festa di Garibaldi, le Feste del Pesce, senza dimenticare il servizio nelle spiagge inclusive (per i bagni di mare delle persone con disabilità) e nel corso “Salvataggi per un giorno”.«Complessivamente l’investimento da parte della cooperativa è di 1 milione di euro all’anno - dichiara il presidente Battistoni -. Significa mediamente 8mila euro per ciascuno degli stabilimenti balneari di Cesenatico. La nostra cooperativa ha sempre investito nel salvamento, perché ritiene che sia il nostro biglietto da visita e considera i salvataggi come i principali professionisti a diretto contatto col pubblico».Si guarda inoltre sempre avanti: «Stiamo anche valutando l’impiego di nuove tecnologie, per rendere il servizio ancora più efficiente».