Cesenatico, si torna a ballare sulla terrazza del Palazzo del Turismo

A Cesenatico dopo il successo dello scorso anno, la terrazza del Palazzo del Turismo torna ad animarsi per diventare una balera a cielo aperto e far rivivere l’epoca d’oro de “La Caravella”. Il dancing era uno dei luoghi simbolo dell’estate cesenaticense, con la musica che si diffondeva fino al mare e coppie che danzavano sotto le stelle. Si ballava proprio in terrazza, quando ancora l’edificio era l”Azienda di Soggiorno, e dopo le tre serate dello scorso anno l’iniziativa di espande con cinque notti speciali realizzate dal Comune di Cesenatico in collaborazione con Confesercenti Cesenate e Confcommercio e il supporto della Cooperativa Stabilimenti Balneari Cesenatico.

Si parte mercoledì 24 giugno con la musica di “Gusto & Lidia”; poi si passa a mercoledì 8 luglio con ”Tania & Robu Band” e mercoledì 22 luglio con “Lara & Jarome; mercoledì 5 agosto tornano “Gusto & Lidia” mentre la conclusione è prevista per mercoledì 19 agosto con “Sofia e Ale”.

Tutte le serate cominciano alle 21 con ingresso a pagamento con consumazione al costo di 10 euro. La capienza massima sarà di 150 persone e non sarà prevista prevendita ma solo acquisto in cassa a partire dalle 20.30.

«Dopo il successo dello scorso anno abbiamo deciso di confermare a ampliare questa bellissima iniziativa. La Caravella se la ricordano in molti e siamo certi che sia chi rammenta quei tempi e li rimpiange con nostalgia, sia chi invece ne ha solo sentito parlare, potrà apprezzare l’iniziativa. L’idea era nata per creare un evento che potesse diventare un appuntamento fisso ogni estate, e siamo felici di questa continuità», il commento dell’assessore Gaia Morara.