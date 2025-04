Cesenatico, si sente male al funerale di una amica: morto assicuratore 70enne

È morto a 70 anni per un malore improvviso Gabriele Abbondanza. Il suo era un volto noto in città. Era conosciuto per la sua professione di consulente assicurativo, ma ancora di più come esponente della comunità cesenaticense dei Testimoni di Geova.

È morto martedì mattina all’ospedale Infermi di Rimini dove era stato trasportato d’urgenza dopo il malore che non gli ha lasciato scampo.

Lo ha avuto subito dopo essere intervenuto al funerale dell’amica Antonia Abbattista, morta ad appena 59 anni, e che si stava celebrando nella Sala del Regno di testimoni di Geova a Cesenatico.

Lo stesso luogo che oggi pomeriggio ospiterà il suo di funerale.

Abbondanza lascia la moglie Gigliola Della Chiesa, la figlia Sara il genero Leandro, i nipoti Gaia e Federico.

I funerali si svolgeranno oggi alle 14:30 con rito religioso dei Testimoni di Geova presso la Sala del Regno “Sala del regno dei Testimoni di Geova” di Cesenatico.